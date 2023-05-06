Крис Вайдман назвал Хабиба Нурмагомедова лучшим бойцом в истории

Экс-чемпион UFC в среднем дивизионе рассказал , почему он считаетлучшим бойцом в истории смешанных единоборств.

«Он ушел из спорта на вершине, никому не проиграв. Поэтому Хабиба можно назвать лучшим бойцом в истории. Я мог последовать по пути, если бы завершил карьеру после того, как финишировал Андерсона Сильву»

Напомним, что Хабиб Нурмагомедов ранее был чемпионом UFC в легком весе. «Орел» провел 29 поединков в смешанных единоборствах, победив в каждом из них.

Последний бой россиянина состоялся 24 октября 2020 года против Джастина Гейджи. Тогда Нурмагомедов одолел американца удушающим приемом во втором раунде.