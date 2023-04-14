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    Эдвардс считает, что четвертый бой с Усманом может состоятся

    Бокс/ММА ММА UFC
    Действующий обладатель пояса UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс дал комментарий о четвертом поединке против своего недавнего соперника Камару Усмана.

    Леон Эдвардс
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    Леон Эдвардс

    «Если Усман получит очередной шанс сразиться за пояс и будет готов к этому бою, то почему бы нам не подраться вновь? Камару большая звезда. Возможно, наш четвертый поединок состоится»

    На турнире UFC 286 Усман и Эдвардс проводили третий очный поединок. Их встреча продлилась все 5 раундов, а победу большинством судейских решений одержал британец.

    Для Леона это была первая успешная защита титула. Свой следующий поединок чемпион полусреднего дивизиона должен будет провести против Колби Ковингтона.

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