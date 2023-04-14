Эдвардс считает, что четвертый бой с Усманом может состоятся

Действующий обладатель пояса UFC в полусреднем веседал комментарий о четвертом поединке против своего недавнего соперника

«Если Усман получит очередной шанс сразиться за пояс и будет готов к этому бою, то почему бы нам не подраться вновь? Камару большая звезда. Возможно, наш четвертый поединок состоится»

На турнире UFC 286 Усман и Эдвардс проводили третий очный поединок. Их встреча продлилась все 5 раундов, а победу большинством судейских решений одержал британец.

Для Леона это была первая успешная защита титула. Свой следующий поединок чемпион полусреднего дивизиона должен будет провести против Колби Ковингтона.