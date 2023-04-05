Александр Гвоздик: Я верну себе свои пояса

Александр Гвоздик (слева) Фото: globallookpress.com
«Поражение от Бетербиева меня многому научил. Из того боя я извлек немало уроков для себя. В следующих поединках вы увидите кое-что новое в моем исполнении. Я верну себе свои чемпионские пояса»
Гвоздик встречался с Артуром Бетербиевым в октябре 2019-го. Тогда россиянин одолел Александра нокаутом и стал новым чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBC.
То поражение для украинца было первым в профессиональной карьере. Недавно Гвоздик вернулся на ринг после четырехлетней паузы и одолел судейским решением Жозуэ Обандо.