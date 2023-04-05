Александр Гвоздик: Я верну себе свои пояса

Профессиональный боксер из Украинысообщил, что намерен вернуть себе звание чемпиона мира в полутяжелом дивизионе.

«Поражение от Бетербиева меня многому научил. Из того боя я извлек немало уроков для себя. В следующих поединках вы увидите кое-что новое в моем исполнении. Я верну себе свои чемпионские пояса»

Гвоздик встречался с Артуром Бетербиевым в октябре 2019-го. Тогда россиянин одолел Александра нокаутом и стал новым чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBC.

То поражение для украинца было первым в профессиональной карьере. Недавно Гвоздик вернулся на ринг после четырехлетней паузы и одолел судейским решением Жозуэ Обандо.