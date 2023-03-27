Джо Джойс хочет провести поединок с Тайсоном Фьюри

Временный чемпион мира по боксу в тяжелом дивизионе по версии WBO намерен провести поединок против

«Наш бой будет очень легко организовать. Тайсон сам говорил, что готов драться со мной, если сорвется его поединок с Усиком. Я готов встретиться с Фьюри после того, как побью Чжилэя»

15 апреля в рамках первой защиты временного титула Джо Джойс проведет поединок против китайского боксера Чжана Чжилэя. К данной встрече британец подходит после досрочной победы над Джозефом Паркером.

Как и Фьюри, Джойс еще не потерпел на профессиональном ринге ни одного поражения. Всего в активе Джо 15 побед, 14 из которых были нокаутом.