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    Джо Джойс хочет провести поединок с Тайсоном Фьюри

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Тайсон Фьюри
    Временный чемпион мира по боксу в тяжелом дивизионе по версии WBO Джо Джойс намерен провести поединок против Тайсона Фьюри.

    Джо Джойс
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    Джо Джойс

    «Наш бой будет очень легко организовать. Тайсон сам говорил, что готов драться со мной, если сорвется его поединок с Усиком. Я готов встретиться с Фьюри после того, как побью Чжилэя»

    15 апреля в рамках первой защиты временного титула Джо Джойс проведет поединок против китайского боксера Чжана Чжилэя. К данной встрече британец подходит после досрочной победы над Джозефом Паркером.

    Как и Фьюри, Джойс еще не потерпел на профессиональном ринге ни одного поражения. Всего в активе Джо 15 побед, 14 из которых были нокаутом.

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