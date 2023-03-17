Хильберто Рамирес: Бивол фаворит в бою с Бетербиевым

Мексиканский профессиональный боксер, являющийся бывшим соперником Бивола, считает , что Дмитрий выиграет в очном поединке у

«Они оба высококлассные боксеры. Мне нравятся, как дерутся Артур и Дмитрий. Но думаю, что Бивол фаворит в потенциальном поединке с Бетербиевым»

В ноябре 2022-го Бивол одолел Рамиреса единогласным решением судей. Для россиянина это была пятая успешная защита титула по версии WBA Super в полутяжелом весе.

Бетербиеву на данный момент принадлежат все остальные пояса в дивизионе до 79,4 кг. Накануне Артур сообщил, что его команда начала переговоры с представителями Дмитрия Бивола об очном поединке.