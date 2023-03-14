Волкановски и Родригес могут подраться за титул в полулегком весе 8 июля

По информации от представителей UFC, стало известно, когда может состояться титульный поединок в полулегком дивизионе между

Планируется устроить их бой 8 июля на турнире UFC 290, который состоится в Лас-Вегасе. На данный момент Александр является чемпионом UFC полулегком дивизионе.

Волкановски завоевал титул в декабре 2019-го и провел уже 4 успешных защиты кряду. Яиру Родригесу сейчас принадлежит пояс временного чемпиона в полулегком весе.

В своем последнем поединке на UFC 284 мексиканец одолел сабмишном во втором раунде Джоша Эммета. На том же турнире Волкановски проиграл Исламу Махачеву единогласным решением в битве за пояс в легком весе.