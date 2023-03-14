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    Двалишвили поднялся на первую строчку в рейтинге легчайшего дивизиона UFC

    Бокс/ММА ММА UFC Сборная России
    Мераб Двалишвили после своей победы над российским бойцом Петром Яном поднялся на первую строчку в рейтинге легчайшего дивизиона UFC.

    Мераб Двалишвили
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    Мераб Двалишвили

    Грузин на прошедшем турнире в Лас-Вегасе победил «Беспощадного» единогласным решением судей в формате пятираундового поединка. Таким образом, россиянин после поражения занимает четвертое место.

    Шон О’Мэлли, ранее занимавший первую строчку в рейтинге легчайшего дивизиона, теперь располагается на второй позиции. Также из топ-15 весовой категории до 61 кг выпал другой россиянин Саид Нурмагомедов.

    На UFC Vegas 71 он проиграл единогласным решением судей Джонатану Мартинезу. Сейчас американец занимает 14-ю строчку в рейтинге.

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