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    Умар Нурмагомедов: Я бы хотел подраться с Крузом и Диллашоу

    Бокс/ММА ММА UFC Сборная России
    Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов, выступающий в легчайшем дивизионе UFC, рассказал, с кем бы хотел подраться из числа экс-чемпионов промоушена.

    Умар Нурмагомедов
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    Умар Нурмагомедов

    «Я бы хотел провести бои с Крузом и Диллашоу. Они были чемпионами и для меня это поединки мечты. Жалко, что Ти Джей ушел из ММА. Но если он вернется, то я хотел бы встретиться с ним»

    На данный момент Умар располагается на 11-й строчке в рейтинге легчайшего дивизиона UFC. В своем последнем поединке россиянин нокаутировал в первом раунде Раони Барселоса.

    Всего на счету дагестанца 16 побед в профессиональной карьере. Пока что Умар не потерпел в смешанных единоборствах ни одного поражения.

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