Умар Нурмагомедов: Я бы хотел подраться с Крузом и Диллашоу

Российский боец смешанных единоборств, выступающий в легчайшем дивизионе UFC, рассказал , с кем бы хотел подраться из числа экс-чемпионов промоушена.

«Я бы хотел провести бои с Крузом и Диллашоу. Они были чемпионами и для меня это поединки мечты. Жалко, что Ти Джей ушел из ММА. Но если он вернется, то я хотел бы встретиться с ним»

На данный момент Умар располагается на 11-й строчке в рейтинге легчайшего дивизиона UFC. В своем последнем поединке россиянин нокаутировал в первом раунде Раони Барселоса.

Всего на счету дагестанца 16 побед в профессиональной карьере. Пока что Умар не потерпел в смешанных единоборствах ни одного поражения.