Владимир Кличко расстроен тем, что WBA восстановили в рейтинге российских боксеров

Владимир Кличко Фото: globallookpress.com
«Боксу нужна кардинальная чистка. Этот вид спорта стал слишком жадным. То, что WBA решили восстановить в рейтинге всех российских и белорусских спортсменов — это непростительный поступок»
Также Кличко добавил, что он поддерживает решение со стороны МОК о том, чтобы бокс был исключен из программы Олимпийских игр в 2028 году в Лос-Анджелесе.
Накануне федерация WBA объявила о восстановлении в своих рейтингах всех боксеров из России и Беларуси. Также президент ассоциации Хильберто Мендес вручил Дмитрию Биволу приз лучшего боксера года по версии их организации.