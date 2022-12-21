Владимир Кличко расстроен тем, что WBA восстановили в рейтинге российских боксеров

Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе сразу по пяти версиям расстроен решением ассоциации WBA восстановить в рейтинге российских и белорусских спортсменов.

«Боксу нужна кардинальная чистка. Этот вид спорта стал слишком жадным. То, что WBA решили восстановить в рейтинге всех российских и белорусских спортсменов — это непростительный поступок»

Также Кличко добавил, что он поддерживает решение со стороны МОК о том, чтобы бокс был исключен из программы Олимпийских игр в 2028 году в Лос-Анджелесе.

Накануне федерация WBA объявила о восстановлении в своих рейтингах всех боксеров из России и Беларуси. Также президент ассоциации Хильберто Мендес вручил Дмитрию Биволу приз лучшего боксера года по версии их организации.