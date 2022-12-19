Гловер Тейшейра: Возможно, я стану самым возрастным чемпионом в истории UFC

Бразильский боец смешанных единоборств рассказал , что хочет войти в историю UFC и стать самым возрастным чемпионом промоушена.

«Несмотря на возраст, я отлично себя чувствую. Мне хочется войти в историю и побить рекорд Рэнди Кутюра, как самый возрастной чемпион промоушена»

Напомним, что на данный момент Гловеру 43 года и ранее он уже был обладателем пояса в полутяжелом дивизионе. На турнире UFC 283 бразилец подерется за вакантный титул с Джамалом Хиллом.

Рэнди Кутюр до сих пор считается самым возрастным обладателем чемпионского пояса промоушена. Американец завоевал титул в тяжелом весе, когда ему было 45 лет.