Тренер Усика: Бой с Дюбуа никак не повлияет на организацию поединка с Фьюри

, входящий в тренерский штаб действующего чемпиона мира по боксу в тяжелом весе, дал комментарий про возможный бой с

«Решение WBA назначить Александру бой с Даниэлем Дюбуа никак не должно повлиять на организацию поединка против Тайсона Фьюри. Мы не против этого боя»

Накануне организация WBA назначила Даниэля Дюбуа в качестве официального претендента на чемпионский титул, которым сейчас владеет Усик.

На данный момент Александру принадлежат сразу 4 пояса в тяжелом весе по версиям WBA-Super, WBO, IBF, IBO. Всего в активе украинца 20 побед и ни одного поражения профессиональном ринге.