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    Даниэль Кормье: «Разница между Пимблеттом и Макгрегором в том, что Конор побеждал сильнейших»

    Бокс/ММА ММА UFC
    Экс-обладатель чемпионских титулов UFC в полутяжелом и тяжелом дивизионах, а ныне спортивный комментатор Даниэль Кормье сравнил английского бойца Пэдди Пимблетта с Конором Макгрегором.

    Даниэль Кормье
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    Даниэль Кормье

  • Даниэль Кормье
  • Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях
  • Пэдди звезда и в этом нет сомнений. Но знаете, в чем разница между ним и Макгрегором? Конор побеждал сильнейших и был чемпионом. А Пимблетт в последнем бою явно не заслуживал победу. Он был хуже Гордона

    • На прошедшем турнире UFC 282 Пэдди Пимблетт в рамках со-главного боя вечера в дивизионе до 70,3 кг дрался с Джаредом Гордоном, которого одолел единогласным вердиктом рефери.

    На данный момент англичанин не является представителем топ-15 легкого дивизиона UFC. Всего на счету Пэдди 4 победы в четырех боях в промоушене Даны Уайта.

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