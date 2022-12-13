Даниэль Кормье: «Разница между Пимблеттом и Макгрегором в том, что Конор побеждал сильнейших»

Экс-обладатель чемпионских титулов UFC в полутяжелом и тяжелом дивизионах, а ныне спортивный комментатор Даниэль Кормье сравнил
английского бойца Пэдди Пимблетта
с Конором Макгрегором
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Даниэль КормьеЭкс-чемпион UFC в двух весовых категорияхПэдди звезда и в этом нет сомнений. Но знаете, в чем разница между ним и Макгрегором? Конор побеждал сильнейших и был чемпионом. А Пимблетт в последнем бою явно не заслуживал победу. Он был хуже Гордона
На прошедшем турнире UFC 282 Пэдди Пимблетт в рамках со-главного боя вечера в дивизионе до 70,3 кг дрался с Джаредом Гордоном, которого одолел единогласным вердиктом рефери.
На данный момент англичанин не является представителем топ-15 легкого дивизиона UFC. Всего на счету Пэдди 4 победы в четырех боях в промоушене Даны Уайта.