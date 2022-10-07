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    Григорий Дрозд: «Отказ финнов и шведов боксировать на турнирах с россиянами — это провокация»

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Сборная России
    Экс-чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Григорий Дрозд высказался о решении организаций в Финляндии и Швеции бойкотировать турниры, в которых принимают участие спортсмены из России и Белоруссии.

    Григорий Дрозд
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    Григорий Дрозд

  • Григорий Дрозд
  • Экс-чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе
  • Их поведение похоже на провокацию. Раньше все было нормально, а теперь Швеция и Финляндия ведут себя очень некрасиво. Сейчас, итак, очень напряженная ситуация. Зачем они подливают масло в огонь?

    • Накануне президент боксерской ассоциации в Швеции Пер-Аксель Шехольм раскритиковал решение IBA допустить спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям.

    По его мнению, из-за разных политических взглядов нахождение на крупных турнирах спортсменов из РФ просто недопустимо.

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