Григорий Дрозд: «Отказ финнов и шведов боксировать на турнирах с россиянами — это провокация»

Экс-чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе высказался о решении организаций в Финляндии и Швеции бойкотировать турниры, в которых принимают участие спортсмены из России и Белоруссии.

Григорий Дрозд Экс-чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Их поведение похоже на провокацию. Раньше все было нормально, а теперь Швеция и Финляндия ведут себя очень некрасиво. Сейчас, итак, очень напряженная ситуация. Зачем они подливают масло в огонь?

Накануне президент боксерской ассоциации в Швеции Пер-Аксель Шехольм раскритиковал решение IBA допустить спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям.

По его мнению, из-за разных политических взглядов нахождение на крупных турнирах спортсменов из РФ просто недопустимо.