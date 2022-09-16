Кроуфорд и Спенс оспорят звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полусреднем весе 19 ноября

По информации промоутеров, стало известно, чтотекущей осенью проведут поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полусреднем весе.

По предварительным данным, дата титульного противостояния назначена на 19 ноября текущего года. При этом команды боксеров планируют заключить договор сразу на 2 поединка.

Стоит отметить, что Кроуфорд и Спенс еще ни разу не проигрывали в своей карьере. Теренс в последнем поединке в десятом раунде нокаутировал Шона Портера.

Спенс подходит к противостоянию с Кроуфордом после досрочной победы над Йорденисом Угасом. На данный момент Эррол является чемпионом мира в полусреднем весе по версиям WBC, IBF и WBA Super.