Кроуфорд и Спенс оспорят звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полусреднем весе 19 ноября

Теренс Кроуфорд Фото: globallookpress.com
По предварительным данным, дата титульного противостояния назначена на 19 ноября текущего года. При этом команды боксеров планируют заключить договор сразу на 2 поединка.
Стоит отметить, что Кроуфорд и Спенс еще ни разу не проигрывали в своей карьере. Теренс в последнем поединке в десятом раунде нокаутировал Шона Портера.
Спенс подходит к противостоянию с Кроуфордом после досрочной победы над Йорденисом Угасом. На данный момент Эррол является чемпионом мира в полусреднем весе по версиям WBC, IBF и WBA Super.