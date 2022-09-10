Боб Арум: «Не думаю, что бой Фьюри и Джошуа не состоится в ближайшее время»

Известный спортивный промоутер Боб Арум считает
, что Тайсон Фьюри
и Энтони Джошуа
не встретятся на ринге друг с другом в ближайшее время.
Боб АрумСпортивный промоутерЭто была бы настоящая бойня. Но я не думаю, что Фьюри и Джошуа сойдутся друг с другом. Энтони потерпел два поражения кряду. Сейчас ему нужно провести пару боев, чтобы вновь почувствовать уверенность. Поэтому у Фьюри будет другой соперник
На данный момент Тайсон Фьюри является чемпионом мира по боксу по версии WBC в тяжелом весе. Не так давно начались переговоры с Александром Усиком о поединке за звание абсолютного чемпиона мира.
Потенциальный бой двух непобедимых тяжеловесов может состояться в декабре текущего года или в феврале 2023-го.