Боб Арум: «Не думаю, что бой Фьюри и Джошуа не состоится в ближайшее время»

Известный спортивный промоутер считает , чтоне встретятся на ринге друг с другом в ближайшее время.

Боб Арум Спортивный промоутер Это была бы настоящая бойня. Но я не думаю, что Фьюри и Джошуа сойдутся друг с другом. Энтони потерпел два поражения кряду. Сейчас ему нужно провести пару боев, чтобы вновь почувствовать уверенность. Поэтому у Фьюри будет другой соперник

На данный момент Тайсон Фьюри является чемпионом мира по боксу по версии WBC в тяжелом весе. Не так давно начались переговоры с Александром Усиком о поединке за звание абсолютного чемпиона мира.

Потенциальный бой двух непобедимых тяжеловесов может состояться в декабре текущего года или в феврале 2023-го.