Тайсон Фьюри: «Если Усик откажется от боя, то я подерусь с Джошуа»

Действующий чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC рассказал в случае чего он может встретиться в ринге с

Тайсон Фьюри Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Усик может испугаться боя со мной. Он средневес и ему будет тяжело с таким гигантом как я. Возможно, он не сумеет подготовиться и просто не выйдет в ринг. Если это случится, то я предложу Энтони Джошуа провести поединок

Тайсон Фьюри в своем последнем бою нокаутом в шестом раунде одолел Диллиана Уайта. Всего в активе британца 32 победы и одна ничья в профессиональной карьере.

Александр Усик 20 августа раздельным решением судей одолел Энтони Джошуа в матч-реванше. После победы украинец сразу же бросил вызов Тайсону Фьюри.