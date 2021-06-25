Ломаченко объяснил, почему выбрал Накатани

Украинецрассказал, почему подписал контракт на бой с японцем Масайоши Накатани.

«Я не уверен, будет ли Лопес снова драться со мной. Это зависит не от меня. Конечно, я хочу реванша. Мои фанаты знают, что я этого очень хочу. Но прежде всего это вопрос к его команде и Бобу Аруму. Хочу показать с Накатани не то, что не смог сделать Лопес, а доказать самому себе, как я буду выглядеть с человеком, с которым боксировал он, сделать сравнение для себя.

Если Лопес откажется, то я буду готов боксировать с Хэйни. Мы уже вели эти переговоры, но пока они ни к чему не пришли. Давайте я сейчас проведу поединок, после чего мы поймем, кто свободен и может драться. Вы должны понимать, что здесь вопрос в телевизионных сетях, и как они смогут это организовать. У меня нет вопросов, с кем боксировать. С кем договорятся — хорошо. Я всегда был открыт для всех. Я никогда не прятался от топовых боксеров», — сказал Ломаченко в интервью YouTube-каналу Fight Disciples.

Бой Ломаченко — Накатани состоится в ночь с 26 на 27 июня в Лас-Вегасе.