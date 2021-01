Гарсия нокаутировал Кэмпбелла и завоевал временный титул WBC

В Далласе (США) прошел вечер бокса. В главном бою встретились легковесы американеци британец

На кону боя был временный титул WBC.

Поединок завершился в седьмом раунде после того, как Гарсия нокаутировал соперника. Стоит отметить, что Кэмпбелл отправил Гарсию в нокдаун во втором раунде.

Непобежденный 22-летний Гарсия выиграл 21 бой в карьере. 33-летний Кэмпбелл проиграл четвертый поединок из 24.

Brutal body shot from Ryan Garcia on Luke Campbell.

Great way to comeback after that early knockdown. #GarciaCampbell pic.twitter.com/evxlGiUl34