Бой Тайсона с Джонсом перенесен

Выставочный бой между бывшим абсолютным чемпионом мира в тяжелом весеи экс-чемпионом мира в четырех весовых категорияхперенесен.

По информации журналиста MMA Fighting Майка Хека, новая дата — 28 ноября 2020 года. Отмечается, что возможной причиной переноса стало желание организаторов получить дополнительный доход.

Изначально восьмираундовый показательный поединок между Джонсом и Тайсоном должен был пройти 12 сентября.

Место проведения поединка останется без изменений — арена «Дигнити Хелт Спортс Парк» в Карсоне (Лос-Анджелес, Калифорния).

54-летний Тайсон не выходил на ринг с 2005 года. Всего за карьеру он провел 58 поединков, одержал 50 побед (44 нокаутом), потерпел 6 поражений, еще 2 боя были признаны несостоявшимися.

51-летний Джонс, у которого есть российское гражданство, завершил карьеру в 2018 году. На его счету 66 побед (47 нокаутом) и 9 поражений. 0