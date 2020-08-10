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    Бой Тайсона с Джонсом перенесен

    Бокс WBC WBO WBA IBF
    Выставочный бой между бывшим абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе Майком Тайсоном и экс-чемпионом мира в четырех весовых категориях Роем Джонсом перенесен.

    Майк Тайсон
    Майк Тайсон

    По информации журналиста MMA Fighting Майка Хека, новая дата — 28 ноября 2020 года. Отмечается, что возможной причиной переноса стало желание организаторов получить дополнительный доход.

    Изначально восьмираундовый показательный поединок между Джонсом и Тайсоном должен был пройти 12 сентября.

    Место проведения поединка останется без изменений — арена «Дигнити Хелт Спортс Парк» в Карсоне (Лос-Анджелес, Калифорния).

    54-летний Тайсон не выходил на ринг с 2005 года. Всего за карьеру он провел 58 поединков, одержал 50 побед (44 нокаутом), потерпел 6 поражений, еще 2 боя были признаны несостоявшимися.

    51-летний Джонс, у которого есть российское гражданство, завершил карьеру в 2018 году. На его счету 66 побед (47 нокаутом) и 9 поражений. 0

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