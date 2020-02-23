Ананян решением судей победил Матиаса

Российский боксервыиграл единогласным решением судей у пуэрториканеца

Поединок прошел в Лас-Вегасе в андеркарде боя между Деонтееем Уайлдером и Тайсоном Фьюри.

31-летний Петрос Ананян одержал на ринге 15 побед, три раза проиграл и два боя завершил вничью. Для Матиаса этот проигрыш стал первым в профессиональной карьере.

Напомним, что Сабриэль Матиас стал последним соперником россиянина Максима Дадашева, который после боя с ним в июле 2019 года впал в кому и скончался в больнице. После этого Матиас успел провести еще один бой, одержав в нем досрочную победу. 0