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    Поветкин и Хантер достигли договоренности о проведении боя

    WBC
    Команды российского боксера Александра Поветкина и американца Майкла Хантера достигли договоренности о проведении боя. Поединок запланирован на 7 декабря в Саудовской Аравии.

    Александр Поветкин
    Александр Поветкин

    «Контракт с Хантером еще не подписан, но договоренности есть. Думаю, всё будет в порядке, мы эти формальности добьём. И Саша будет боксировать в Саудовской Аравии.

    Хантер — очень серьезный и опасный соперник. Для Саши победа в таком бою — возможность продвинуться в рейтинге. Ну и основное: бой будут смотреть очень много людей, поскольку он будет проходить перед реваншем Энди Руиса и Энтони Джошуа», — приводит слова главы компании «Мир бокса» Андрея Рябинского ТАСС.

    31-летний Хантер за карьеру одержал 18 побед (12 нокаутом) и потерпел 1 поражение. 40-летний Поветкин за карьеру одержал 35 побед (24 нокаутом) и потерпел 2 поражения. 0

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