Поветкин и Хантер достигли договоренности о проведении боя

Команды российского боксераи американцадостигли договоренности о проведении боя. Поединок запланирован на 7 декабря в Саудовской Аравии.

«Контракт с Хантером еще не подписан, но договоренности есть. Думаю, всё будет в порядке, мы эти формальности добьём. И Саша будет боксировать в Саудовской Аравии.

Хантер — очень серьезный и опасный соперник. Для Саши победа в таком бою — возможность продвинуться в рейтинге. Ну и основное: бой будут смотреть очень много людей, поскольку он будет проходить перед реваншем Энди Руиса и Энтони Джошуа», — приводит слова главы компании «Мир бокса» Андрея Рябинского ТАСС.

31-летний Хантер за карьеру одержал 18 побед (12 нокаутом) и потерпел 1 поражение. 40-летний Поветкин за карьеру одержал 35 побед (24 нокаутом) и потерпел 2 поражения. 0