Соперник Усика провалил допинг-тест

, соперник украинского боксера, провалил допинг-тест.

«В ВАДА связались с нами и сообщили, что допинг-тест Спонга дал неудовлетворительные результаты. Теперь они отправлены в атлетическую комиссию штата Иллинойс. Утром у нас будет дополнительная информация. Если Спонг не сможет провести бой, у нас есть резервные соперники», — написал промоутер Эдди Хирн в Twitter.

Бой между Усиком и Спонгом должен пройти в Чикаго 12 октября. Для украинца это будет дебют в супертяжелом весе.

За свою карьеру Усик провел 16 боев, не потерпев ни одного поражения (12 побед нокаутом). На счету Спонга 14 боев в профессиональном ринге, в которых он одержал 14 побед (13 — нокаутом). 0