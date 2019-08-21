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    Головкин и Деревянченко проведут бой 5 октября

    Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин и экс-претендент на титул, украинец Сергей Деревянченко проведут поединок, сообщает BoxingScene.

    Геннадий Головкин
    Геннадий Головкин

    Бой состоится 5 октября в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

    На кону встречи Головкина с Деревянченко будет стоять титул чемпиона мира по версии IBF в среднем весе, который стал вакантным после того, как руководство этой организации лишило Сауля Альвареса регалии. Последний не сумел договориться об обязательной защите от посягательств Сергея Деревянченко.

    Для украинца это будет уже вторая попытка завоевать этот чемпионский титул. Ранее он проиграл схватку за этот пояс Дэниелу Джейкобсу. 0

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