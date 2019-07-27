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    Федерация бокса России назвала список нарушений в поединке Дадашева

    Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев перечислил список нарушений, допущенных организаторами боя Максима Дадашева и Субриэля Матиаса.

    Максим Дадашев
    Максим Дадашев

    «Не была проверена подлинность медицинских документов. Не оказана первая медицинская помощь в ринге — не было льда и прочего. Не было специальных медицинских носилок около ринга, вследствие чего Дадашев от ринга до выхода шел сам, что недопустимо по правилам международных боксерских организаций», — цитирует Кремлева «Чемпионат».

    Максим Дадашев скончался 23 июля в результате травм, полученных в бою с Матиасом 20 июля.

    Ранее в организации потребовали объяснений от Атлетической комиссии штата Мэриленд. 0

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