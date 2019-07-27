Федерация бокса России назвала список нарушений в поединке Дадашева

Генеральный секретарьперечислил список нарушений, допущенных организаторами боя

Максим Дадашев BoxingScene 1000 Фрибет для всех Забрать!

«Не была проверена подлинность медицинских документов. Не оказана первая медицинская помощь в ринге — не было льда и прочего. Не было специальных медицинских носилок около ринга, вследствие чего Дадашев от ринга до выхода шел сам, что недопустимо по правилам международных боксерских организаций», — цитирует Кремлева «Чемпионат».

Максим Дадашев скончался 23 июля в результате травм, полученных в бою с Матиасом 20 июля.

Ранее в организации потребовали объяснений от Атлетической комиссии штата Мэриленд. 0