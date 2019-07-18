Бетербиев подписал контракт на бой с Гвоздиком

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии IBF(14-0, 14 КО) подписал контракт на объединительный бой против обладателя пояса WBC(17-0, 12 КО).

Об этом россиянин сообщил в своем Instagram:

«У меня отличная новость. Я подписал контракт на объединительный бой с Александром Гвоздиком, на кону будут стоять два пояса IBF и WBC. Бой должен состояться 18 октября в США».

Отметим, что оба боксера представляют промоутерскую компанию Top Rank. Остальными поясами в полутяжелом весе владеют Дмитрий Бивол (WBA) и Сергей Ковалев (WBO).

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