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    Бетербиев подписал контракт на бой с Гвоздиком

    IBF WBC
    Чемпион мира в полутяжелом весе по версии IBF Артур Бетербиев (14-0, 14 КО) подписал контракт на объединительный бой против обладателя пояса WBC Александра Гвоздика (17-0, 12 КО).

    Артур Бетербиев
    Артур Бетербиев

    Об этом россиянин сообщил в своем Instagram:

    «У меня отличная новость. Я подписал контракт на объединительный бой с Александром Гвоздиком, на кону будут стоять два пояса IBF и WBC. Бой должен состояться 18 октября в США».

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    Good news! I signed a contract for unification fight with Oleksandr Gvozdyk @alex_gvozdyk for #IBF and #WBC belts. The bout will be on 18 October, USA. У меня отличная новость! Я подписал контракт на объединительный бой с Александром Гвоздиком @alex_gvozdyk, на кону будут стоять два пояса #IBF и #WBC. Бой должен состояться 18 октября в США. #TopRank #WBC #IBF #Beterbiev #Gvozdyk #BeterbievGvozdyk #akhmatfightclub #akhmat @za_kadyrova_95eng @russianboxingfederation #boxing #бокс #спорт #sport #fight #бой

    Публикация от Artur Beterbiev (@arturbeterbiev)

    Отметим, что оба боксера представляют промоутерскую компанию Top Rank. Остальными поясами в полутяжелом весе владеют Дмитрий Бивол (WBA) и Сергей Ковалев (WBO).

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