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    Уайлдер нокаутировал Бризила и защитил чемпионский титул

    WBC
    Американец Деонтей Уайлдер победил соотечественника Доминика Бризила и защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

    Деонтей Уайлдер
    Деонтей Уайлдер

    Поединок, прошедший в Нью-Йорке, завершился победой Уайлдера нокаутом в первом раунде.

    Примерно за минуту до окончания стартового раунда Уайлдер провел мощный удар справа, после чего его соперник оказался на настиле ринга. Бризил поднялся, но рефери, видя его состояние, остановил поединок.

    Для Уайлдера эта защита стала девятой. Теперь на счету 33-летнего непобежденного американца 41 выигранный бой. Бризил потерпел второе поражение в 22 боях.

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