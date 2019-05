Уайлдер нокаутировал Бризила и защитил чемпионский титул

Американецпобедил соотечественникаи защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Поединок, прошедший в Нью-Йорке, завершился победой Уайлдера нокаутом в первом раунде.

Примерно за минуту до окончания стартового раунда Уайлдер провел мощный удар справа, после чего его соперник оказался на настиле ринга. Бризил поднялся, но рефери, видя его состояние, остановил поединок.

Для Уайлдера эта защита стала девятой. Теперь на счету 33-летнего непобежденного американца 41 выигранный бой. Бризил потерпел второе поражение в 22 боях.

