Головкин может в третий раз встретиться с Альваресом

Бывший чемпион мира в среднем весеблизок к подписанию контракта со стриминговой платформой DAZN, информирует ringtv.com.

Геннадий Головкин BoxingScene 1000 Фрибет для всех Забрать!

36-летний казахстанский боксер должен провести от от трех до шести поединков в зависимости от их результатов.

Первый бой пройдет в конце весны-начале лета. За него Головкин получит не менее 10 миллионов долларов.

В сентябре может состоятся третий бой между Головкиным и нынешним чемпионом WBC и WBA Саулем Альваресом. Последнему 4 мая предстоит бой с обладателем титула IBF Дэниелем Джейкобсомю.

За третий матч с Альваресом Головкин может получить порядка 30 миллионов. 0