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    Головкин может в третий раз встретиться с Альваресом

    Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин близок к подписанию контракта со стриминговой платформой DAZN, информирует ringtv.com.

    Геннадий Головкин
    Геннадий Головкин
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    36-летний казахстанский боксер должен провести от от трех до шести поединков в зависимости от их результатов.

    Первый бой пройдет в конце весны-начале лета. За него Головкин получит не менее 10 миллионов долларов.

    В сентябре может состоятся третий бой между Головкиным и нынешним чемпионом WBC и WBA Саулем Альваресом. Последнему 4 мая предстоит бой с обладателем титула IBF Дэниелем Джейкобсомю.

    За третий матч с Альваресом Головкин может получить порядка 30 миллионов. 0

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