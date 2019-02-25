Головкин может в третий раз встретиться с Альваресом

Геннадий Головкин
BoxingScene
36-летний казахстанский боксер должен провести от от трех до шести поединков в зависимости от их результатов.
Первый бой пройдет в конце весны-начале лета. За него Головкин получит не менее 10 миллионов долларов.
В сентябре может состоятся третий бой между Головкиным и нынешним чемпионом WBC и WBA Саулем Альваресом. Последнему 4 мая предстоит бой с обладателем титула IBF Дэниелем Джейкобсомю.
За третий матч с Альваресом Головкин может получить порядка 30 миллионов. 0