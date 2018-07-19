Гассиев не считает своим преимуществом проведение боя с Усиком в Москве

Российский боксерподелился ожиданиями от боя с украинцем

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Встреча пройдет в Москве 21 июля. На кону будут стоять титулы WBC, WBO, WBA и IBF.

«Очень приятно боксировать в России. Моя мама приедет и поддержит меня. Буду счастлив, что она сможет посетить бой. Я совершенно не согласен с тем, что у меня какое-то преимущество.

У Саши не меньше фанатов в России, чем у меня. Во время боя, считаю, у него будет поддержка. У меня к нему уважительное отношение, как и ко всем. Я к нему отношусь как к своему сопернику.

Бой чуть-чуть перенесся, но 10 из 12 месяцев я нахожусь в тренировочном лагере. Это был только плюс, мне удалось еще лучше подготовиться к бою. Это пошло мне только на пользу», — цитирует Гассиева «Р-Спорт». 0