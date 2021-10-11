Словения — Россия: на что ставят?

11 октября сборнаяпроведет, возможно, решающий матч отбора на ЧМ-2022 . В Мариборе командасыграет со

Сборная России делит 1-2 места в группе с Хорватией, но уступает ей по разнице мячей. На ЧМ-2022 прямую путевку получит только победитель группы, а вторые команды попадут в «стыки».

LiveSport.Ru узнал у букмекерской конторы «Олимпбет», на что ставят ее клиенты.

В основных исходах по количеству ставок лидирует победа России — такой выбор сделал 51% игроков. 40% уверены в победе Словении.

56% клиентов конторы поставили деньги на то, что матч будет результативным — ТБ 2,5.

По суммам ставок картина почти такая же: 51% поставили на победу России и 52% на ТБ 2,5.

БК «Олимпбет» предлагает новым клиентам уникальную акцию: три фрибета по 500 рублей. Зарегистрироваться и принять участие можно тут.

Самые популярные исходы (от общего количества):

Победа России — 35.0%

Победа Словении — 27.5%

Россия не проиграет — 13.1%

Обе забьют: да — 12.5%

Тотал (1.5) Бол — 11.9%

Самые популярные исходы (от общей суммы):

Победа России — 31.6%

Победа Словении — 30.5%

Словения не проиграет — 15.4%

Россия не проиграет — 11.3%

Тотал (1,5) Бол — 11.2%

Эксперты LiveSport.Ru сделали свой прогноз на матч Словения — Россия. Коэффициент рекомендуемой ставки — 2.00.