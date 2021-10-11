Словения — Россия: на что ставят?

Сборная России делит 1-2 места в группе с Хорватией, но уступает ей по разнице мячей. На ЧМ-2022 прямую путевку получит только победитель группы, а вторые команды попадут в «стыки».
LiveSport.Ru узнал у букмекерской конторы «Олимпбет», на что ставят ее клиенты.
В основных исходах по количеству ставок лидирует
56% клиентов конторы поставили деньги на то, что
По суммам ставок картина почти такая же: 51% поставили на победу России и 52% на ТБ 2,5.
БК «Олимпбет» предлагает новым клиентам уникальную акцию: три фрибета по 500 рублей. Зарегистрироваться и принять участие можно тут.
Самые популярные исходы (от общего количества):
Победа России — 35.0%
Победа Словении — 27.5%
Россия не проиграет — 13.1%
Обе забьют: да — 12.5%
Тотал (1.5) Бол — 11.9%
Самые популярные исходы (от общей суммы):
Победа России — 31.6%
Победа Словении — 30.5%
Словения не проиграет — 15.4%
Россия не проиграет — 11.3%
Тотал (1,5) Бол — 11.2%
Эксперты LiveSport.Ru сделали свой прогноз на матч Словения — Россия. Коэффициент рекомендуемой ставки — 2.00.