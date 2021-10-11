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    Словения — Россия: на что ставят?

    Букмекеры Олимп
    11 октября сборная России проведет, возможно, решающий матч отбора на ЧМ-2022. В Мариборе команда Валерия Карпина сыграет со Словенией.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    Сборная России делит 1-2 места в группе с Хорватией, но уступает ей по разнице мячей. На ЧМ-2022 прямую путевку получит только победитель группы, а вторые команды попадут в «стыки».

    LiveSport.Ru узнал у букмекерской конторы «Олимпбет», на что ставят ее клиенты.

    В основных исходах по количеству ставок лидирует победа России — такой выбор сделал 51% игроков. 40% уверены в победе Словении.

    56% клиентов конторы поставили деньги на то, что матч будет результативным — ТБ 2,5.

    По суммам ставок картина почти такая же: 51% поставили на победу России и 52% на ТБ 2,5.

    БК «Олимпбет» предлагает новым клиентам уникальную акцию: три фрибета по 500 рублей. Зарегистрироваться и принять участие можно тут.

    Фрибет 3х500

    Самые популярные исходы (от общего количества):
    Победа России — 35.0%
    Победа Словении — 27.5%
    Россия не проиграет — 13.1%
    Обе забьют: да — 12.5%
    Тотал (1.5) Бол — 11.9%

    Самые популярные исходы (от общей суммы):
    Победа России — 31.6%
    Победа Словении — 30.5%
    Словения не проиграет — 15.4%
    Россия не проиграет — 11.3%
    Тотал (1,5) Бол — 11.2%

    Эксперты LiveSport.Ru сделали свой прогноз на матч Словения — Россия. Коэффициент рекомендуемой ставки — 2.00.

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