В рамках Петербургского международного экономического форума завершился ежегодный турнир по хоккею. Сильнейший коллектив определялся на льду «СКА Арены».

Александр Медведев Елена Руско

В финальном матче Fonbet Кубка Росконгресса по хоккею команда «Бизнес» обыграла действующего чемпиона турнира — команду «Политика» со счетом 7:4.

Команда Бизнес Елена Руско

В турнире приняли участие председатель парламента Санкт-Петербурга Александр Бельский, экс-председатель правления ФК «Зенит» Александр Медведев, двукратный обладатель Кубка Стэнли, хоккеист «Юты» Михаил Сергачев, экс-футболисты сборной России Дмитрий Сычев и Роман Широков, а также трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов и другие.

Михаил Сергачев Елена Руско

Хоккейный турнир был посвящен 80-летию хоккейного клуба СКА. ПМЭФ-2026 продлится в Санкт‑Петербурге до 6 июня.