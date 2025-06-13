ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Новости букмекеров
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ПашковАлександр Пашков: Уход Никитина ударил по имиджу «Локомотива»
    Все новости спорта

    Мурат Гассиев присоединился к «Мелбет. Лиге бокса»

    Новости букмекеров Мелбет
    Один из самых титулованных российских боксеров — Мурат Гассиев, стал амбассадором «Мелбет. Лиги бокса», лично сообщив подписчикам в своих социальных сетях о начале сотрудничества.

    Гассиев присоединился к «Мелбет. Лиге бокса»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Гассиев присоединился к «Мелбет. Лиге бокса»

    «Мелбет. Лига бокса» — серия турниров, организованная при поддержке генерального партнёра БК«Мелбет». Проект стартовал в начале года, и за это время уже состоялось три ярких турнира в разных городах России.

    Гассиев считается одним из сильнейших российских боксеров в истории первого тяжёлого веса. Он известен мощным ударом и яркими боями с такими соперниками, как Александр Усик и Кшиштоф Гловацкий. Мурат, бывший чемпион мира по версиям IBF и WBA Super, победитель престижного турнира World Boxing Super Series и обладатель профессионального рекорда: 31-2-0.

  • Для меня большая честь стать амбассадором такого масштабного проекта. Бокс — это не просто спорт, это характер, дисциплина и умение побеждать. Вместе с новыми партнерами мы будем развивать этот вид спорта в России и открывать новые имена!
  • Мурат Гассиев

    • Участие Мурата в «Мелбет. Лиге бокса» вдохновит молодых спортсменов на яркие победы. Вместе с «Мелбет. Лига бокса» Гассиев продолжает популяризировать бокс в России, доказывая, что настоящий чемпион — это не только титулы, но и вклад в развитие спорта. Следите за новостями Лиги и не пропустите следующие турниры — будет жарко!

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Приблизится ли «Индиана» к титулу чемпиона НБА?
  • «Индиана» — «Оклахома». Прогноз и ставки
  • 2.98
    •
  • «Гэлакси» пора возвращаться
  • «Сент-Луис Сити» — «Лос-Анджелес Гэлакси». Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
  • Минское «Динамо» добьется уверенной победы, «Курессааре» и «Левадия» уделят внимание обороне
  • Экспресс дня 14 июня. Прогноз и ставки
  • 4.08
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.00
  • Экспресс дня 13 июня
  • Сегодня в 21:45
    •  2.98
  • Прогноз на матч Индиана — Оклахома
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Сент-Луис Сити — Лос-Анджелес Гэлакси
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •  4.08
  • Экспресс дня 14 июня
  • Завтра в 21:45
    •  2.42
  • Прогноз на матч Португалия (U21) — Польша (U21)
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Словакия (U21) — Италия (U21)
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Франция (U21) — Грузия (U21)
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Фриц
  • Теннис
  • Завтра в 14:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Диалло — Эмбер
  • Теннис
  • Завтра в 15:30
    •