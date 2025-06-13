Мурат Гассиев присоединился к «Мелбет. Лиге бокса»

Один из самых титулованных российских боксеров —, стал амбассадором, лично сообщив подписчикам в своих социальных сетях о начале сотрудничества.

«Мелбет. Лига бокса» — серия турниров, организованная при поддержке генерального партнёра БК«Мелбет». Проект стартовал в начале года, и за это время уже состоялось три ярких турнира в разных городах России.

Гассиев считается одним из сильнейших российских боксеров в истории первого тяжёлого веса. Он известен мощным ударом и яркими боями с такими соперниками, как Александр Усик и Кшиштоф Гловацкий. Мурат, бывший чемпион мира по версиям IBF и WBA Super, победитель престижного турнира World Boxing Super Series и обладатель профессионального рекорда: 31-2-0.

Для меня большая честь стать амбассадором такого масштабного проекта. Бокс — это не просто спорт, это характер, дисциплина и умение побеждать. Вместе с новыми партнерами мы будем развивать этот вид спорта в России и открывать новые имена! Мурат Гассиев

Участие Мурата в «Мелбет. Лиге бокса» вдохновит молодых спортсменов на яркие победы. Вместе с «Мелбет. Лига бокса» Гассиев продолжает популяризировать бокс в России, доказывая, что настоящий чемпион — это не только титулы, но и вклад в развитие спорта. Следите за новостями Лиги и не пропустите следующие турниры — будет жарко!