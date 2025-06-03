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    Гасилин и Габар вручили Мелбет-мобиль победителю розыгрыша

    Новости букмекеров Мелбет
    Амбассадор букмекерской компании «Мелбет» Алексей Гасилин подвел итоги своего розыгрыша, призом которого был легендарный Мелбет-мобиль. Автомобиль, уже ставший символом популярного шоу «Вокруг Мелбет — Первой Лиги», нашел своего нового владельца.

    Мелбет-мобиль
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    Мелбет-мобиль

    Алексей Гасилин вместе с новым партнером БК «Мелбет» — Габаром вручили победителю ключи от автомобиля. В свежем выпуске шоу популярного блогера «Игры Габара» зрители увидят эксклюзивные кадры с вручения Мелбет-мобиля и интервью с победителем.

    «Это невероятно! До сих пор не могу поверить, что я победил в розыгрыше. Честно говоря, я никогда ничего не выигрывал и даже не надеялся, что когда-нибудь такое произойдет со мной. А тут — просто листал ленту, увидел пост про розыгрыш, решил поучаствовать, и вот я здесь! Огромное спасибо за этот момент — кажется, я до сих пор не осознал, что это реальность», — поделился эмоциями победитель Алексей.

    Напомним, что осенью 2024 года Алексей Гасилин объявил о старте розыгрыша, в рамках которого один из подписчиков мог выиграть легендарный Мелбет-мобиль. После формирования финального списка участников Алексей Гасилин провел прямой эфир, где определил победителя.

    «За время съемок шоу "Вокруг Мелбет — Первой Лиги" этот автомобиль стал моим верным спутником, объездив со мной Сочи, Екатеринбург и другие города Мелбет — Первой лиги, поэтому прощаться  с ним мне не легко. Но я искренне счастлив за нового владельца легендарного внедорожника! И очень рад, что Мелбет-мобиль принес столько приятных эмоций и радости победителю», — прокомментировал вручение Алексей Гасилин.

    Легендарный Мелбет-мобиль, прошедший по дорогам Мелбет — Первой лиги, обрел нового хозяина, а вместе с ним — и новую историю.

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