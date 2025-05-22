Вера в ЦСКА принесла клиенту «Мелбет» полтора миллиона рублей

Клиент букмекерской компании «Мелбет» заключил лайв-пари на матчв Кубке России, взяв на 82-й минутес коэффициентом

После первой игры «армейцы» уступали сопернику два мяча, следовательно, для выхода в Суперфинал им предстояло удвоить усилия. Уже на первых минутах игроки команды из Петербурга создали два опасных момента, однако вратарь ЦСКА уверенно отражал угрозы своим воротам. К середине первого тайма инициатива перешла к москвичам, а на 37-й минуте им удалось забить гол, уменьшив разрыв в счёте.

Несмотря на незабитый пенальти и большое количество моментов с обеих сторон, счет 1:0 сохранялся вплоть до конца основного времени. Игрок поверил в то, что ЦСКА сможет дожать соперника и зарядил 300 000 рублей.

На 91-й минуте встречи «армейцам» удалось восстановить равновесие. После подачи углового Тамерлан Мусаев сумел переиграть защитников, сильным ударом головой отправив мяч в сетку ворот Дениса Адамова. Дополнительное время победителя не выявило, а в серии пенальти точнее были футболисты ЦСКА. «Армейцы» победили со счетом 3:2, а клиент БК «Мелбет» забрал куш в размере 1 485 000 рублей.

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Финальная игра пути РПЛ Кубка России стала настоящим подарком для болельщиков, отличившись высоким уровнем игры, множеством ярких эпизодов и интригующей концовкой. Поздравляем ЦСКА с выходом в суперфинал Кубка России, а игрока БК «Мелбет» — с успешным пари!