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    Вера в ЦСКА принесла клиенту «Мелбет» полтора миллиона рублей

    Новости букмекеров Мелбет
    Клиент букмекерской компании «Мелбет» заключил лайв-пари на матч ЦСКА — «Зенит» в Кубке России, взяв на 82-й минуте «Индивидуальный тотал 1-го: Больше (1.5)» с коэффициентом 4.95.

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    После первой игры «армейцы» уступали сопернику два мяча, следовательно, для выхода в Суперфинал им предстояло удвоить усилия. Уже на первых минутах игроки команды из Петербурга создали два опасных момента, однако вратарь ЦСКА уверенно отражал угрозы своим воротам. К середине первого тайма инициатива перешла к москвичам, а на 37-й минуте им удалось забить гол, уменьшив разрыв в счёте.

    Несмотря на незабитый пенальти и большое количество моментов с обеих сторон, счет 1:0 сохранялся вплоть до конца основного времени. Игрок поверил в то, что ЦСКА сможет дожать соперника и зарядил 300 000 рублей.

    На 91-й минуте встречи «армейцам» удалось восстановить равновесие. После подачи углового Тамерлан Мусаев сумел переиграть защитников, сильным ударом головой отправив мяч в сетку ворот Дениса Адамова. Дополнительное время победителя не выявило, а в серии пенальти точнее были футболисты ЦСКА. «Армейцы» победили со счетом 3:2, а клиент БК «Мелбет» забрал куш в размере 1 485 000 рублей.

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    Финальная игра пути РПЛ Кубка России стала настоящим подарком для болельщиков, отличившись высоким уровнем игры, множеством ярких эпизодов и интригующей концовкой. Поздравляем ЦСКА с выходом в суперфинал Кубка России, а игрока БК «Мелбет» — с успешным пари!

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