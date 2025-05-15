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    «Мелбет Premium Size» — новые акции для VIP-клиентов

    Новости букмекеров Мелбет
    Букмекерская компания «Мелбет» запускает «МЕЛБЕТ Premium Size» — обновленный комплекс акций, разработанный для VIP-клиентов.

    «МЕЛБЕТ Premium Size»
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    «МЕЛБЕТ Premium Size»

    МЕЛБЕТ Premium Size основан на концепции прогрессивного роста, где каждый игрок, выполнивший установленный оборот по пари, может получить один из статусов: XS, S, M, L или XL. Каждый новый уровень открывает доступ к новым предложениям, повышенным бонусам и персональным привилегиям, разработанным специально для пользователей соответствующего статуса. Данная система позволяет каждому пользователю выстраивать персональный путь и формировать свой размер персональных привилегий в соответствии со стилем игры.

    Минимальный оборот пари, необходимый для достижения VIP-статуса, составляет от 5 000 000 рублей за 90 дней, а максимальный уровень привилегий будет доступен при заключении пари на сумму от 150 000 000 рублей *

    Уже до конца мая игроки будут уведомлены о присвоении VIP-статуса и получат возможность принять участие в первых акциях, запущенных в рамках МЕЛБЕТ Premium Size. В их числе — «ВИП-КЕШБЭК» и «ВИП-ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ», цель которых — сделать игру ещё более увлекательной и предоставить дополнительные привилегии:

    • Прогрессивная система ВИП-кешбэка, позволяющая получать от 5 до 20% кешбэка ежемесячно. Процент кешбэка увеличивается с повышением VIP-статуса участника акции и его проигрыша*. Вид начисляемого кешбэка зависит напрямую от общей суммы проигрыша участника акции за предшествующий месяц и начисляется одним из способов: Фрибетом или на Основной баланс.

    • Фрибет на День Рождения до 100 000 рублей. Фрибет будет начисляться обладателям VIP-статуса вне зависимости от уровня их активности, если VIP-статус актуален на момент дня рождения.

    Кроме того, для VIP-клиентов будет доступна персональная поддержка: пользователи со статусом VIP могут рассчитывать на премиальный уровень обслуживания и приоритетное решение любых вопросов в кратчайшие сроки.

    В рамках своей стратегии компания Мелбет продолжит развивать направление персонализированных предложений и в ближайшее время планирует расширить перечень акций для обладателей VIP-статуса. Среди них — возможность участия в приватных Джекпот-турнирах, розыгрыши ценных призов, а также персональные предложения на посещение спортивных мероприятий. Подробности по ссылке.

    *Оборот рассчитанных пари в размере 5 000 000 RUB применим в случае заключения пари вида «экспресс», при заключении пари любого вида оборот рассчитанных при составит от 15 000 000 RUB за 90 дней.

    Оборот рассчитанных пари в размере 150 000 000 RUB применим в случае заключения пари вида «экспресс», при заключении пари любого вида оборот рассчитанных при составит от 450 000 000 RUB за 90 дней.

    * ОСП — расчетное значение, представляющее собой определяемую расчетным методом общую сумму проигрыша Участника акции «ВИП-КЕШБЭК» за Расчетный месяц, а также иные периоды, рассчитываемый по формуле изложенной в правилах Акции.

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