«Мелбет» выступил благотворителем для подопечной фонда «Дом с маяком»

Благотворительный фондобратился к букмекерской компании «Мелбет» с просьбой исполнить мечту 14-летней подопечной фонда

Несмотря на тяжёлую болезнь, — у девочки врожденный порок развития центральной нервной системы и эпилепсия, — Алина всегда мечтала побывать на море. Благодаря БК «Мелбет» ее мечта о поездке в Сочи стала реальностью.

Букмекерская компания с радостью откликнулась и предоставила средства на осуществление мечты девочки. Алина вместе с родителями и сестрой Дарьяной, у которой такое же заболевание, смогли отправиться в путешествие.

Поначалу родители волновались, как дети перенесут дальнюю дорогу, но поездка, по словам мамы, прошла просто замечательно. В Сочи семья посетила популярные городские достопримечательности: Олимпийский парк, морской порт и дендрарий, посещение которого особенно запомнилось девочкам — Алина и Дарьяна с большим интересом изучали диковинные растения и редких животных.

Семья Алины в Сочи «Мелбет»

«Нашей семье было трудно выбраться самой на отдых — и физически, и морально, и финансово. Поэтому была такая мечта и у нас, и у Алины. Она любит новые места и всегда с интересом смотрела передачи о море по телевизору. Мы поняли, что ребенку надо хотя бы раз там побывать, и написали в "Дом с маяком". Огромное спасибо благотворителю и "Дому с маяком" за то счастье, которое вы приносите семьям!» — делится эмоциями от поездки мама девочки.

БК «Мелбет» рада возможности помогать семьям, попавшим в сложные жизненные ситуации. Компания следует своей философии, ставя в приоритет заботу о благополучии детей, показывая пример всей индустрии и делая жизнь особенных детей ярче.