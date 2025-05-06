«Мелбет» добавил в линию нарды «NardsClub»

БК «Мелбет» объявила о добавлении нового соревнования в линию — на официальном сайте и в мобильном приложении круглосуточно доступны нарды

Клиенты «Мелбет» становятся участниками захватывающего действа, предсказывая результаты каждого броска «зар». Спортсменки бросают кости и делают свои ходы, а участники заключают пари на различные исходы: какой цвет костей покажет большее число, общий тотал выпавших очков или пытаются угадать точное значение на каждом кубике.

«NardsClub» станет отличным выбором для тех, кто ценит скорость и динамику, особенно в периоды, когда другие виды спорта не предлагают интересных событий. Эта игра идеально подходит для развлечения в свободное время.

«В этой игре сочетается всё лучшее: классический азарт нардов, современные технологии ставок и стильный дизайн. Мы уверены, что "NardsClub" придется по вкусу многим нашим игрокам и доставит им новый спектр эмоций.

Наша компания постоянно развивается, и мы рады возможности предоставлять нашим клиентам большое разнообразие линии» — комментирует запуск нового проекта бренд директор БК «Мелбет» Евгения Григорьева.

Добавление в линию «NardsClub» подчеркивает стремление «Мелбет» предлагать своим клиентам разнообразные возможности для получения удовольствия и азарта и массу позитивных эмоций.