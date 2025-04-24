22:00Болонья — ЭмполиОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Новости букмекеров
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дан Ндойе«Болонья» — «Эмполи». Онлайн
    Все новости спорта

    Яркая игра голкиперов помешала клиенту «Мелбета» сорвать солидный куш

    Новости букмекеров Мелбет
    Клиент БК «Мелбет» собрал экспресс всего из двух событий, «зарядив» 1 500 000 рублей с коэффициентом 3. Счастье было так близко, но что-то пошло не так.

    Экспресс клиента БК «Мелбет» «недоехал»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Экспресс клиента БК «Мелбет» «недоехал»

    Первым матчем игрок выбрал встречу «Атлетико Мадрид» и «Вальядолида», поставив на «Тотал: Больше (3.5)» с коэффициентом 2.13. И не прогадал — матч действительно выдался очень результативный. На 21-ой минуте арбитр назначил пенальти в ворота «Атлетико», которое реализовал Мамаду Силла. А в течение следующих семи минут аргентинские нападающие «матрасников» Хулиан Алварес и Джованни Симеоне сумели дважды огорчить вратаря «Вальядолида».

    Первый тайм закончился со счетом 2:1 в пользу «Атлетико», и клиенту БК «Мелбет» оставалось дождаться еще одного гола. Долго ждать не пришлось: на 56-ой минуте игры Хавьер Санчес нанес удар со штрафного, мяч срикошетил от защитника в сетку, а Ян Облак оказался бессилен. Матч завершился победой «Атлетико» 4:2, а первое событие экспресса сыграло.

    Вторым событием в экспрессе стал матч «Борнмут» — «Фулхэм». Игрок также надеялся, что матч будет результативным, поставив на «Тотал: Больше (2)» с коэффициентом 1.41. И счет был открыт хозяевами уже на 1-й минуте встречи — Антуан Семеньо убежал в контратаку и забил быстрый гол. Но после этого, несмотря на большое количество моментов с обеих сторон, голкиперы действовали безошибочно до самого конца матча, который завершился победой «Борнмута» 1:0 — экспресс клиента БК «Мелбет» «недоехал».

    Игрок собрал экспресс всего из двух событий, но пари с меньшим коэффициентом не сыграло, лишив игрока возможности забрать куш в размере 4 500 000 рублей.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Команда Симеоне будет очень заряжена
  • «Атлетико» — «Райо Вальекано». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Болонья» снова не заметит «Эмполи»?
  • «Болонья» — «Эмполи». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • «Быкам» нельзя терять очки
  • «Динамо» Мх — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.03
  • Экспресс дня 24 апреля
  • Сегодня в 22:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Атлетико — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Болонья — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Динамо Мх — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Аталанта — Лечче
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Бадоса — Кудерметова
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  4.68
  • Экспресс дня 25 апреля
  • Завтра в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Фамаликан — Брага
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Фейеноорд — ПЕК Зволле
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •