Яркая игра голкиперов помешала клиенту «Мелбета» сорвать солидный куш

Клиент БК «Мелбет» собрал экспресс всего из двух событий, «зарядив» 1 500 000 рублей с коэффициентом 3. Счастье было так близко, но что-то пошло не так.

Первым матчем игрок выбрал встречу «Атлетико Мадрид» и «Вальядолида», поставив на «Тотал: Больше (3.5)» с коэффициентом 2.13. И не прогадал — матч действительно выдался очень результативный. На 21-ой минуте арбитр назначил пенальти в ворота «Атлетико», которое реализовал Мамаду Силла. А в течение следующих семи минут аргентинские нападающие «матрасников» Хулиан Алварес и Джованни Симеоне сумели дважды огорчить вратаря «Вальядолида».

Первый тайм закончился со счетом 2:1 в пользу «Атлетико», и клиенту БК «Мелбет» оставалось дождаться еще одного гола. Долго ждать не пришлось: на 56-ой минуте игры Хавьер Санчес нанес удар со штрафного, мяч срикошетил от защитника в сетку, а Ян Облак оказался бессилен. Матч завершился победой «Атлетико» 4:2, а первое событие экспресса сыграло.

Вторым событием в экспрессе стал матч «Борнмут» — «Фулхэм». Игрок также надеялся, что матч будет результативным, поставив на «Тотал: Больше (2)» с коэффициентом 1.41. И счет был открыт хозяевами уже на 1-й минуте встречи — Антуан Семеньо убежал в контратаку и забил быстрый гол. Но после этого, несмотря на большое количество моментов с обеих сторон, голкиперы действовали безошибочно до самого конца матча, который завершился победой «Борнмута» 1:0 — экспресс клиента БК «Мелбет» «недоехал».

Игрок собрал экспресс всего из двух событий, но пари с меньшим коэффициентом не сыграло, лишив игрока возможности забрать куш в размере 4 500 000 рублей.