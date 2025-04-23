Александр Хмелевский — мартовский герой проекта #FONBETOVERTIME

Нападающийстал героем проекта #FONBETOVERTIME по итогам марта после того, как принес уфимцам победу над

Американский нападающий давно стал в Уфе своим, успев сыграть больше двухсот матчей в лиге и набрать 183 (89+94) очка. А со старта этого сезона он дважды завершал атаки точным броском и дважды забивал победный буллит.

Стабильность — признак мастерства. А настоящим Героем месяца может быть только большой мастер.

Счастливым оказался и выезд в Хабаровск, состявшийся 6 марта 2025 года: Хмелевский получил шайбу на входе в зону, изящно переиграл защитника, а потом перебросил щиток вратаря.

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Вспомнить обыгрыш от конька и тот самый гол теперь будет очень просто — достаточно посмотреть на уникальную винтажную карточку.

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