FONBET реконструировал хоккейную коробку в родном районе Овечкина

Компания FONBET реконструировала хоккейную коробку в родном для нападающего «Вашингтона»районе Москвы.

Реконструкция посвящена финалу Великой погони российского хоккеиста за рекордом Уэйна Гретцки. Хоккейная коробка располагается на улице Флотской, где юный Александр начинал свой спортивный путь.

На месте старой площадки заменены борта, а также покрытие, которое теперь украшено масштабным артом с изображением Овечкина. Рядом с площадкой были отремонтированы трибуны и информационный стенд, где показан путь Ови к Вечному рекорду.

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Сейчас площадка доступна для всех горожан. Торжественная церемония открытия пройдет летом, когда главный снайпер НХЛ вернется в Москву.