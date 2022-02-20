Россия опустилась на девятое место в медальном зачете ОИ-2022

Сборнаяопустилась на девятое место в медальном зачете зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай).

Это произошло после победы сборной Австрии в смешанных командных соревнованиях по горнолыжному спорту.

В активе сборной России шесть золотых, 11 серебряных и 14 бронзовых наград. У Австрии стало семь золотых, семь серебряных и четыре бронзовых медалей.

Медальный зачет возглавляет Норвегия (15 золотых, 8 серебряных, 13 бронзовых медалей). Второе место занимает Германия (11-9-5). На третьей позиции располагается Китай (9-4-2).

Вся Олимпиада-2022

Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.