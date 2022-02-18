Тихонов: Абсолютно без шансов в масс-старте. Логинов 15-й — караул!

Четырехкратный олимпийский чемпионпрокомментировал результаты российских биатлонистов в масс-старте на Олимпиаде в Пекине.

Александр Логинов занял 15-е место, Эдауард Латыпов 19-е, а Максим Цветков — 20-е.

«Сказать нечего. Даже эмоций нет никаких. Если бы знать, что они делали между гонками.

И погода, и состояние — все повлияло. В команде разброд и шатание.

Грустно, что мы сегодня абсолютно без шансов в масс-старте. Хотя могут намного лучше. Логинов — 15-й — караул!», — приводит слова Тихонова «Чемпионат».

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