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    Тихонов: Абсолютно без шансов в масс-старте. Логинов 15-й — караул!

    Пекин-2022 Биатлон Сборная России
    Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал результаты российских биатлонистов в масс-старте на Олимпиаде в Пекине.

    Александр Тихонов
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    Александр Тихонов

    Александр Логинов занял 15-е место, Эдауард Латыпов 19-е, а Максим Цветков — 20-е.

    «Сказать нечего. Даже эмоций нет никаких. Если бы знать, что они делали между гонками.

    И погода, и состояние — все повлияло. В команде разброд и шатание.

    Грустно, что мы сегодня абсолютно без шансов в масс-старте. Хотя могут намного лучше. Логинов — 15-й — караул!», — приводит слова Тихонова «Чемпионат».

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    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

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