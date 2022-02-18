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    Владимир ТкачевМаксимальное напряжение. Россия вышла в финал, обыграв в серии буллитов Швецию
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    Грицюк: Я виноват в первом голе, очень хотел исправить свою ошибку

    Пекин-2022 Хоккей Сборная России
    Нападающий сборной России по хоккею Арсений Грицюк прокомментировал свой победный буллит в полуфинальном матче Олимпиады в Пекине против Швеции (2:1 Б).

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    «Я виноват в первом голе, безусловно. Я потерял шайбу в чужой зоне. Вернулся? Потерял игрока за спиной.

    У меня на душе было ощущение, что моя ошибка может навредить всей команде. Очень хотелось исправить это. Рад, что Ваня Федотов здорово сыграл, дал нам шанс пробить буллиты.

    Очередь дошла до меня — я выезжал и сразу знал, что буду делать. Когда ты перебираешь буллиты в голове, то теряются мысли.

    У Егора Яковлева был ещё более ответственный буллит. К этому нужно подходить более спокойно. Если ты умеешь бить, то почему бы не попробовать.

    Конечно, мне сказали пробивать. Я люблю буллиты, часто их бью. Считай, это игра один на один. Только между вратарем и тобой. Выигрывает тот, кто кого переиграет.

    Согласен с тем, что буллиты — это лотерея, 100 процентов. Какого бы мастерства у тебя не было, сколько бы ты не забивал — в финале у тебя может не получиться. Вратарь же не просто так стоит.

    Я смотрел, что делают ребята, как они бьют. Сразу выходил с одной мыслью», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

    Россияне сыграют в финале с командой Финляндии. Матч состоится 20 февраля, начало — в 07.10 (мск).

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