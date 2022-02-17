Женский масс-старт в биатлоне на ОИ-2022 перенесен из-за погодных условий

Организаторы Олимпийских игр-2022 в Пекине перенесли женский масс-старт в биатлоне из-за погодных условий.

Из-за мороза гонка начнется 18 февраля в 10:00 по московскому времени, а не 19 февраля в 12:00, как планировалось ранее, сообщает пресс-служба Олимпиады.

Сборную Россию в этом соревновании представят Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина и Ирина Казакевич.

Также 18 февраля должен пройти мужской масс-старт, начало — в 12:00 по московскому времени.

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