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    Российские керлингистки потерпели седьмое поражение на ОИ-2022

    Пекин-2022 Кёрлинг Сборная России
    Женская сборная России по керлингу в матче группового этапа Олимпийских игр-2022 в Пекине уступила команде Швеции со счетом 5:8.

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    В состав сборной России входят Алина Ковалева (скип), а также Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова (запасная).

    Сборная России замыкает турнирную таблицу, имея одну победу в 8 матчах. В следующем туре россиянки 17 февраля сыграют с Великобританией, начало встречи — в 09:05 (мск).

    Ранее Федерация керлинга России объявила, что тренерский штаб команды будет отправлен в отставку после турнира.

    Вся Олимпиада-2022

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

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