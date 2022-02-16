Российские керлингистки потерпели седьмое поражение на ОИ-2022

в матче группового этапа Олимпийских игр-2022 в Пекине уступиласо счетом 5:8.

В состав сборной России входят Алина Ковалева (скип), а также Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова (запасная).

Сборная России замыкает турнирную таблицу, имея одну победу в 8 матчах. В следующем туре россиянки 17 февраля сыграют с Великобританией, начало встречи — в 09:05 (мск).

Ранее Федерация керлинга России объявила, что тренерский штаб команды будет отправлен в отставку после турнира.

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