Российские керлингистки потерпели седьмое поражение на ОИ-2022

В состав сборной России входят Алина Ковалева (скип), а также Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова (запасная).
Сборная России замыкает турнирную таблицу, имея одну победу в 8 матчах. В следующем туре россиянки 17 февраля сыграют с Великобританией, начало встречи — в 09:05 (мск).
Ранее Федерация керлинга России объявила, что тренерский штаб команды будет отправлен в отставку после турнира.
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