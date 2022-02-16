Гусев: Мы хорошо играли с Данией, но никак не могли забросить шайбу

Нападающий сборной Россииподвел итоги матча против Дании (3:1) в 1/4 финала Олимпиады-2022.

«Нервная игра. В первом периоде начали хорошо, не давали датчанам создавать моменты, но и сами не могли забить.

Потом пропустили гол, это нас немного надломило. Но затем снова начали играть в свой хоккей, и с каждым периодом все было лучше и лучше.

Проблема была в том, что при большом количестве бросков не могли забить. Мы хорошо играли, но никак не могли забросить шайбу. На нас это давило.

Мыслей о поражении у меня нет никогда. Сам я могу играть лучше. Но самое главное, что команда победила и мы идем дальше», — сказал Гусев «Р-Спорту».

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