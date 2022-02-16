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    Керлингист Глухов: У нас были провалы в начале игр, иногда раскачивались только к середине матча

    Пекин-2022 Кёрлинг Сборная России
    Скип сборной России Сергей Глухов прокомментировал выступление российских керлингистов на Олимпиаде в Пекине.

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    Мужская сборная России потеряла шансы на выход в полуфинал Олимпиады после поражения от Великобритании (6:8).

    «Конечно, мы расстроились, что не смогли пройти дальше. У нас были провалы в начале игр, когда мы очень долго разгонялись в первых эндах, упускали где-то соперника, не могли в первом энде завоевать хаммер на постановочных бросках после разминки.

    Были матчи, когда раскачивались только к середине игры, и, уступая по счету, приходилось догонять.

    Были игры, которые мы сыграли на хорошем уровне. Достаточно уверенно отыграли вчера с канадцами, сделали много хороших бросков.

    Что не пошло сегодня, опять-таки не забрали хаммер на первый энд, упустили преимущество, было много ошибок.

    Потом уже отыгрывались, а с такими командами достаточно сложно это делать», — сказал Глухов ТАСС.

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