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    Американки разгромили Финляндию в полуфинале женской Олимпиады по хоккею

    Пекин-2022 Хоккей
    Сборная США вышла в финал женского турнира Олимпиады по хоккею. Она одолела команду Финляндии со счетом 4:1.

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    17 февраля американки встретятся с Канадой в финальном противостоянии турнира.

    Финляндия и Швейцария разыграют бронзовые награды днем ранее.

    Напомним, что сборная России проиграла сборной Швейцарии в четвертьфинале Олимпиады.

    Вся Олимпиада-2022

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

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