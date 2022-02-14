Американки разгромили Финляндию в полуфинале женской Олимпиады по хоккею

Сборная США вышла в финал женского турнира Олимпиады по хоккею. Она одолела команду Финляндии со счетом 4:1.

17 февраля американки встретятся с Канадой в финальном противостоянии турнира.

Финляндия и Швейцария разыграют бронзовые награды днем ранее.

Напомним, что сборная России проиграла сборной Швейцарии в четвертьфинале Олимпиады.

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