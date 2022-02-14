Американки разгромили Финляндию в полуфинале женской Олимпиады по хоккею

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
17 февраля американки встретятся с Канадой в финальном противостоянии турнира.
Финляндия и Швейцария разыграют бронзовые награды днем ранее.
Напомним, что сборная России проиграла сборной Швейцарии в четвертьфинале Олимпиады.
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