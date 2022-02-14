Сборная России поднялась на шестое место в медальном зачете Олимпиады

Сборная России поднялась на шестое место в медальном зачете зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай).

Это произошло после завоевания фигуристами Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым серебра в танцах на льду.

На данный момент в активе сборной России 18 медалей: четыре золотые, шесть серебряных и восемь бронзовых.

Лидирует в медальном зачете сборная Норвегии (9-5-7), на втором месте располагается команда Германии (8-5-1), на третьем — США (7-6-2).

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