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    Сборная России поднялась на шестое место в медальном зачете Олимпиады

    Пекин-2022 Сборная России Медали России
    Сборная России поднялась на шестое место в медальном зачете зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай).

    Виктория Синицина и Никита Кацалапов
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    Виктория Синицина и Никита Кацалапов

    Это произошло после завоевания фигуристами Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым серебра в танцах на льду.

    На данный момент в активе сборной России 18 медалей: четыре золотые, шесть серебряных и восемь бронзовых.

    Лидирует в медальном зачете сборная Норвегии (9-5-7), на втором месте располагается команда Германии (8-5-1), на третьем — США (7-6-2).

    Вся Олимпиада-2022

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

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