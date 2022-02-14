Канадские хоккеистки вышли в финал олимпийского турнира

Женская сборная Канады стала первым финалистом олимпийского турнира Фото: twitter.com/HockeyCanada
В полуфинале канадские хоккеистки одержали разгромную победу над сборной Швейцарии — 10:3 (5:1, 3:2, 2:0).
В шести матчах на Играх-2022 Канада забросила 54 шайбы.
В финале сборная Канады встретится с победителем матча США — Финляндия.
Канада обыграла американских хоккеисток на групповом этапе со счетом 4:2.
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