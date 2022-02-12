Россия не вышла в финал по сноуборд-кроссу на ОИ-2022

Сборная России по сноуборду не смогла пробиться в финале Олимпиады в категории сноуборд-кросса.

Россияне в составе Даниила Донских и Кристины Пауль заняли восьмое итоговое место.

Соперниками российской команды являлись сборные Канады, Италии и Великобритании.

В малом финале российские спортсмены могли побороться на 5 место, им удалось получить лишь восьмое.

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